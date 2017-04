The Shape of Heart: Zweite Episode des Puzzle-Adventures verfügbar - 4Players.de

Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC) Screenshot - The Shape of Heart (PC)

Deck13 Games, WhisperGames und Dragon Whisper Games haben die zweiten Episode des Puzzle-Adventures The Shape of Heart (Early Access bei Steam ) veröffentlicht. Zusammen mit der zweiten Episode ist ein Update an den Start gegangen, das einige Verbesserungen vornimmt, welche sich auch auf die erste Episode auswirken sollen, darunter verbesserte Interaktionsmöglichkeiten für eine Vielzahl an Szenen, bestimmte Items können nun per Shortcut ausgewählt werden und bessere Soundeffekte. Für Besitzer des Hauptspiels ist die zweite Episode kostenlos, allerdings nur für einen gewissen Zeitraum, schreibt Deck13 Games.Der Publisher schreibt weiter: "Schnell zur Zigarette greifen, oder doch lieber noch ein wenig mit der Hantel trainieren? Das Pausengeld für Essen nutzen oder es sparen, um sich einen eigene Konsole kaufen zu können? Was sich zunächst eigenwillig, vielleicht sogar merkwürdig anhört, ergibt im Verlauf der Geschichte einen tieferen Sinn: The Shape of Heart wirft einen Blick auf die alltäglichen Dinge, verbindet sie zu komplexen Rätseln und stellt die Frage: Was würdest du tun, wenn dir eine zweite Chance gegeben würde?""Die Geschichte The Shape of Heart beginnt im Jahr 2016: Der Spieler schlüpft in die Haut eines ganz normalen Menschen. Doch als er eines Tages von der Arbeit in sein trautes Heim zurückkommt, stellt er fest, dass etwas in seinem Leben fehlt. Oder besser gesagt: Etwas verloren gegangen ist. Alles, was ihm einst ein Lächeln auf's Gesicht zaubern konnte, erscheint nun trist und grau. Doch gibt es vielleicht eine zweite Chance? Was wäre, wenn er im Laufe seines Lebens andere Entscheidungen getroffen hätte?"