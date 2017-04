Deformers: Holpriger Start von Ready at Dawns wilder Arena-Action - 4Players.de

Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC) Screenshot - Deformers (PC)

Probiere zahlreiche Spielmodi aus und dominiere die Konkurrenz!

Verbünde dich mit Freunden, um deine Feinde online beim Couch-Koop zu erledigen, oder bekämpfe deine Kumpel in einem Alle-gegen-alle-Deathmatch!

Wähle aus Dutzenden Formen, die von „süß“ bis „irre“ reichen.

Passe deine Form mit neuen Styles, Tags und Emotes an!

Kämpfe in Wüsten, einstürzenden Ruinen und sogar im Zirkuszelt!

Hole dir durch Rammen, Werfen und Schießen den Sieg!

Power-Ups helfen den Formen, das gewisse Extra zu bekommen – nicht von den Behörden freigegeben."

Am 21. April 2017 haben Ready at Dawn und GameTrust Games ihr wildes Mehrspieler-Arena-Kampfspiel Deformers für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC veröffentlicht. Der Start sei allerdings alles andere als reibungslos verlaufen, wie die Kollegen von PC Games N berichten . Vor allem Verbindungs- und Matchmaking-Probleme hätten das Multiplayer-Vergnügen stark belastet und trotz diverser Notfallwartungen zu Server- und Dienst-Resets geführt. Zudem hätten sich viele über die trotz vergleichsweise hohen Preises vorhandenen Mikrotransaktionen im Spiel geärgert. Auf Steam sind aktuell lediglich 43 Prozent der Nutzer-Reviews positiv.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern:"Mach dich bereit für epische Schlachten! Deformers ist ein schnelles und wildes Mehrspieler-Partyspiel. Vermöbele beim Couch-Koop deine Freunde oder verbünde dich mit ihnen, um gemeinsam online gegen andere zu spielen!Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer