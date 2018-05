Deformers: Europäische Server gehen Anfang August vom Netz - 4Players.de

Ready at Dawn hat die Weiterentwicklung von Deformers aus finanziellen Gründen in den westlichen Märkten beendet, wie die Kalifornier auf der offiziellen Website des Spiels bekannt geben . Am 9. August 2018 sollen dann auch die entsprechenden Server abgeschaltet werden.Ein Kauf des Spiels sei nicht mehr möglich und auch das Strand Pack könne nicht länger mit echtem Geld erworben werden. Dafür seien fortan sämtliche Workshop-Items kostenlos erhältlich, um alle Formen und Stile freischalten und offline weiter verwenden zu können.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer