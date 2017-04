Rainway: PC-Spiele ohne zusätzliche Hardware auf Switch, Xbox One, Smartphones, Tablets etc. streamen - 4Players.de

Mit Rainway befindet sich ein Programm bzw. eine App in Entwicklung, die das Streamen von PC-Spielen auf allerlei andere Gerätschaften - ohne zusätzliche Hardware - ermöglichen soll. Man soll so beispielsweise Civilization 6 auf einem Tablet, Stardew Valley auf dem Smarthone und andere PC-Spiele mit 60 fps auf Mac und Linux streamen und spielen können.Laut dem Entwicklerteam (codeusasoft), das sich mit Borderless Gaming einen Namen gemacht hat, soll es möglich sein, PC-Spiele auf Browser, Smartphones (iOS und Android), Xbox One und Nintendo Switch zu streamen . Alle Grafikprozessoren (GPUs), die DirectX-11 unterstützen, sollen das Rainway-Protokoll nutzen können. Zur Encodierung des Streams (PC-seitig) soll der Grafikprozessor verwendet werden. Auch die Controller sollen nicht (nativ) mit dem Zielgerät bei iOS- und Android-Geräten verbunden sein müssen. Ansonsten ist eine virtuelle Controller-Umgebung vorgesehen. Rainway soll kostenlos angeboten werden. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Betatest im nächsten Monat starten.Auf Nachfrage bei Reddit erklärt ein Entwickler, dass im Nintendo eShop ein entsprechendes Third-Party-Programm angeboten werden soll, das das Streaming von PC zu Switch gewährleisten soll. Die Einrichtung soll "leicht" von der Hand gehen, heißt es.