Am 20. Januar soll der offene Betatest der Web-Plattform von Rainway starten ( zur Webseite ). Rainway ist ein Programm bzw. eine App, die das Streamen von PC-Spielen auf andere Gerätschaften ermöglichen soll - ohne zusätzliche Hardware.Laut dem Entwicklerteam (codeusasoft), das sich mit Borderless Gaming einen Namen gemacht hat, soll es möglich sein, PC-Spiele auf einen Web-Browser eines anderen Geräts zu streamen und dort zu spielen - zum Beispiel auf Konsolen, Tablets oder Smartphones; Internetzugang und eine entsprechend zügige Internetverbindung vorausgesetzt. Eigene Rainway-Client-Programme als "Empfänger" auf den Zielgeräten sind ebenfalls möglich.Einen Überblick über Rainway soll der folgende Trailer geben. Bezüglich der Switch-Version von Rainway erklärte einer der Entwickler , dass sie mit Nintendo in Verbindung stehen würden. Sie würden die Software gerne im eShop veröffentlichen. Sollten sie die Freigabe von Nintendo nicht erhalten, würde immer noch die Web/Browser-Lösung möglich sein.Letztes aktuelles Video: First Look