Infinite Minigolf: Locht diesen Frühling auch auf Konsolen ein - 4Players.de

Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive) Screenshot - Infinite Minigolf (HTCVive)

Die Zen Studios werden ihr seit Oktober 2016 im Early Access auf Steam befindliches Infinite Minigolf im Frühjahr 2017 nicht nur für PC und HTC Vive, sondern auch für PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen, wie sie auf ihrem Blog mitteilen . Die Flipper-Spezialisten () sammelten bereits 2013 mit Planet Minigolf erste Erfahrungen in diesem Bereich.Auf dem PlayStation Blog schildert Studiochef Tamas Balog was sich seit damals alles geändert hat: "Wir haben euer Feedback zum originalen Bahneneditor berücksichtigt und signifikante Upgrades durchgeführt. Die Werkzeuge in Infinite Minifolg sind einfacher zu nutzen, intuitiver und ihr habt viel mehr Möglichkeiten. Unter anderem: ein Weg die besten Bahnen zu finden! Planet Minigolf-Spieler werden sich vielleicht an die massive Bibliothek erinnern, mit über 80.000(!) Löchern. Die Herausforderung dabei war, das beste, neueste, verrückteste usw. zu finden. Das Loch-Browser-Feature hilft euch dabei zu finden, was ihr sucht!"Neben dem Erstellen und Tauschen eigener Bahnen werden auch verschiedene Power-Ups, individualisierbare Charaktere sowie lokale und online-basierte Mehrspielermodi für bis zu acht Teilnehmer versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Konsolen-Ankuendigungs-Trailer