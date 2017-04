Danger Zone: Action-Rennspiel angekündigt; Revival der Crashkreuzungen aus Burnout? - 4Players.de

Screenshot - Danger Zone (PC) Screenshot - Danger Zone (PC) Screenshot - Danger Zone (PC) Screenshot - Danger Zone (PC) Screenshot - Danger Zone (PC)

Three Fields Entertainment ( Lethal VR Dangerous Golf ) hat Danger Zone für PC und PlayStation 4 angekündigt. In dem Actionspiel geht es darum, mit einem Auto möglichst viel Schaden bei einem Crash mit anderen Fahrzeugen anzurichten - und dabei möglichst viele Explosionen auszulösen. Man kann im Fahrzeug noch eine Sprengladung (SmashBreaker) hochjagen und damit den Crash bzw. die Kettenreaktion beeinflussen. Auch Bonus-Pickups soll man einsammeln können. Der Einzelspieler-Modus soll 20 Crash-Test-Szenarien bieten. Eine Online-Bestenliste ist ebenfalls geplant. Das Vorhaben klingt schwer nach den Crashkreuzungen aus der Burnout-Reihe, was nicht wirklich verwunderlich ist, denn bei Three Fields Entertainment arbeiten ehemalige Burnout-Entwickler.