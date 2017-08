Danger Zone: Erweiterte Version der Crash-Orgien für Xbox One angekündigt - 4Players.de

Danger Zone explodes on to @Xbox this Fall. 12 new levels. 3 new cars. Enhanced for Xbox One X including native 4k. Follow us for news/vids pic.twitter.com/JofVArQIqa — Official TFE (@3FieldsEnt) 15. August 2017

Three Fields Entertainment hat via Twitter eine erweiterte Umsetzung von Danger Zone für Xbox One angekündigt , die im Herbst an den Start gehen soll:Neben 12 neuen Levels und drei frischen Autos wird auch eine Unterstützung der Xbox One X inklusive nativer 4K-Auflösung versprochen. Ob auch die seit Ende Mai erhältlichen Fassungen für PlayStation 4 und PC (zum Test ) in den Genuss der neuen Inhalte kommen werden, ist noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen