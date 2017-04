Earthfall: Koop-Shooter im Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC)

Mit Earthfall findet sich ein neuer Koop-Shooter im Early Access bei Steam, dessen Konzept an Left 4 Dead erinnert. Genau wie dort bilden auch hier bis zu vier Spieler ein Team, um sich gemeinsam durch Gegnerhorden zu kämpfen. Statt Zombies setzt Entwickler Holospark für sein Endzeit-Szenario allerdings auf eine Bedrohung aus dem All und lässt die Aliens los. Sind nicht genügend Mitspieler vorhanden, übernehmen KI-Kameraden die vakanten Plätze.Darüber hinaus gibt es einen Hauch von Horde-Flair aus Gears of War, denn man wird auch Barrikaden und Verteidigungsstellungen mit Geschützen errichten müssen. Waffen besorgt man sich dagegen aus dem 3D-Drucker. Und genau wie bei Left 4 Dead wird es mehrere Kampagnen geben, die in verschiedene Kapitel aufgeteilt sind. Ein dynamisches Spawn-System soll außerdem dafür sorgen, dass sich jeder Durchlauf anders entwickelt.Für den frühen Zugang sind 27,99 Euro fällig. Er beinhaltet die komplette erste Kampagne mit ihren vier Abschnitten. Eine zweite Kampagne soll noch in diesem Jahr folgen. Mehr Informationen gibt es bei Steam und auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer