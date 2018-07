Earthfall: Kooperativer Shooter gegen Aliens veröffentlicht; PS4-Version folgt - 4Players.de

Das Entwicklerstudio Holospark hat den kooperativ spielbaren Shooter Earthfall auf PC und Xbox One veröffentlicht. Die Version für den europäischen PS4-Store erscheint mit leichter Verzögerung erst nächste Woche. Bisher war Earthfall als Early-Access-Titel auf Steam verfügbar. Aktuell sind die Nutzerreviews auf Steam "größtenteils positiv" (43 Prozent der 493 Nutzerreviews sind "positiv"). Werden nur die letzten 30 Tage betrachtet, dann sind die Nutzerbewertungen "ausgeglichen" (61 Prozent der 131 Nutzerreviews sind "positiv"). Häufig kritisiert werden das "Gunplay" (Plastik-Waffen-Gefühl), das Level-Design und einige fehlende Eigenständigkeit im Vergleich zu Left 4 Dead.Produktbeschreibung: "Earthfall ist ein kooperativer Shooter, in dem nach der Invasion feindlich gesinnter Aliens das Schicksal des Planeten in den Händen einiger weniger liegt. Bis zu vier Spieler tun sich zusammen und nehmen dieses Schicksal deshalb in ihre Hände. (...) Dafür steht den Spielern ein umfangreiches Arsenal an Waffen, tragbaren Barrikaden und schweren Geschütztürmen zur Verfügung. Mit deren Hilfe können sie sich in Garagen und anderen Bereichen spontan einen Unterschlupf bauen und diesen gegen die Aliens sichern. Und falls alles schief geht, gibt es unterwegs immer wieder 3D-Drucker, mit denen sich neue Waffen drucken lassen.""In den letzten Jahren hat das Earthfall-Team hart daran gearbeitet, einen neuen Koop-Shooter auf alle drei Plattformen zu bringen, der es richtig in sich hat. Heute ist es endlich so weit", sagt Russell Williams, CEO von Holospark. "Wir heißen alle neuen PS4- und Xbox-Spieler herzlich willkommen und senden einen besonderen Gruß an unsere Steam-Fans, die uns seit dem Early Access unterstützen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, euch ein bis drei Freunde zu schnappen und Aliens niederzumähen!"Earthfall ist für 29,99 Euro in der Standard-Version auf Steam und auf dem Xbox-Marktplatz erhältlich. Eine Deluxe-Version mit Charakter- und Waffen-Skins gibt es als Download und zusätzlich im Handel als Disc für Konsolen. Die Deluxe-Version soll 39,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart