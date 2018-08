Earthfall: Kostenloses Inferno-Update für den Koop-Shooter veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Earthfall (PC) Screenshot - Earthfall (PC)

Holospark hat das erste Content-Update für Earthfall veröffentlicht. Der Gratis-DLC fügt dem kooperativen Online-Shooter (zum Test ) ein neues Level mit dem Namen Inferno, die beiden neuen Gegnertypen Feuerspucker und Feuersappeure, Waffen-Skins sowie die brandneue P90 Kompakt-Maschinenpistole hinzu."Mit 'Inferno' haben wir das erste Update einer dreimonatigen Content-Roadmap für unsere Fans veröfentlicht", so Collin Moore, PR und Marketing Director bei Holospark. "Wir haben uns das Feedback der Spieler ganz genau angehört. Das Update enthält zwei Features, die direkt von Fans vorgeschlagen wurden. Daneben gibt es einige vielfach gewünschte Verbesserungen, die das Spielerlebnis optimieren, sowie diverse Bug-Fixes.""Inferno" ist das erste von drei kostenlosen Updates, die in den nächsten drei Monaten auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollen. Die beiden kommenden Updates werden die Namen "Miliz" (Militia) und "Invasion" tragen. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Roadmap Trailer