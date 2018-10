Earthfall: Invasion-Update: Hordenmodus, Fortschrittssystem und neue Waffen-Sounds - 4Players.de

"Der Invasions-Modus: Eine neue Variante des Klassischen Horde-Gameplay, bei dem die Spieler anstürmende Alien-Wellen überleben müssen. Wer den Angriffswellen standhält kann zusätzliche Extras freischalten, Waffen mit größerer Durchschlagskraft fertigen sowie Buffs einsammeln, die dem Team helfen, die nächste Welle zu überstehen.

Vier neue Maps: Mit dem neuen Invasions-Modus kommen die neuen Maps Raven Roost, WA, Nuclear Facility, The Mines sowie Precious Cargo

Spieler-Progressionssystem: Im neuen Spieler-Progressionssystem stehen über 50 Level an neuen Fertigkeiten und optischen Anpassungen zum Freischalten bereit. Wer erfolgreich spezielle Aufgaben innerhalb des Spiels erledigt, bekommt außergewöhnliche Spezial-Skills wie etwa beidhändig geführte MP5-Maschinenpistolen, die Fähigkeit zur selbständigen Wiederbelebung oder sogar die Möglichkeit, Alien-Thrashern eine Granate in den Schlund zu drücken, um deren lähmendem Biss zu entgehen.

Aufpolierte Waffen-Sounds: Die Soundeffekte für sämtliche Waffen wurden von Grund auf überarbeitet und maßgeblich verbessert. Dafür wurde das weltberühmte Hollywood-Studio Formosa Group angeheuert, das schon für die Sounds von Runner 2049, Deadpool 2, John Wick 3, Uncharted, God of War oder Last of Us verantwortlich war."

Holospark hat das große (kostenlose) Invasion-Update für Earthfall auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Es umfasst den Hordenmodus "Invasion" mit vier Karten, ein Fortschrittssystem mit freischaltbaren Spieler-Fertigkeiten und neue Waffen-Sounds. Außerdem wird der kooperativ spielbare Shooter mit 70 Prozent Rabatt auf Steam angeboten."Nach dem Launch von Earthfall haben wir uns vor allem um die wichtigsten Kritikpunkte der Community gekümmert. Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Entwickler das Spiel nun mit dem Invasion-Update in so bemerkenswerter Weise verbessern konnten", sagt Holospark-CEO Russell Williams. "Die Unterstützung durch die Spieler war überwältigend, und wir freuen uns enorm, dass es uns mit dem neuen Update gelungen ist, jene Features hinzuzufügen, die sich die Fans am meisten gewünscht haben."Features des Invasion-Updates (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Invasion