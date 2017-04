Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager: Management-Simulation vorgestellt - 4Players.de

Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC) Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC) Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC) Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC) Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC) Screenshot - Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager (PC)

Alle Jahre wieder: Focus Home hat zwei Spiele zur Tour de France 2017 angekündigt, die abermals von Cyanide entwickelt werden. Im Juni 2017 werden sowohl die Simulation Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager für PC als auch das Rennspiel Tour de France 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Der Hersteller schreibt: "In der offiziellen Management-Simulation zur Tour de France 2017 für PC wird der Spieler zum Manager eines der weltbesten Radsportteams und nimmt an der Saison 2017 teil. Dazu zählen mehr als 200 Wettbewerbe mit über 500 Etappen, inklusive der berühmten Tour De France und der La Vuelta. Der Spieler ist für die komplette Koordination des Teams zuständig: Rekrutierung, Verträge mit Fahrern und Sponsoren, Mitarbeiter-Management, Trainingseinheiten, Planung des Saisonkalenders und vieles mehr. In Clans können die Spieler Turniere erstellen, Rennen und Koop-Events organisieren, ihre Erfolge vergleichen sowie eigene Regeln aufstellen. Eine Überarbeitung des Renntempos, realistische physische Fähigkeiten der Fahrer, und eine weiterentwickelte KI, öffnen neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Schließlich gibt es die Möglichkeit, direkt in das Renngeschehen einzugreifen und die eigenen Fahrer durch gezielte Anweisungen vor besonders schweren Etappen zu schonen oder einen direkten Angriff auf die Spitze zu wagen."