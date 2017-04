Tour de France 2017: Action-Rennspiel für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Tour de France 2017 (PS4) Screenshot - Tour de France 2017 (PS4) Screenshot - Tour de France 2017 (PS4) Screenshot - Tour de France 2017 (PS4) Screenshot - Tour de France 2017 (PS4) Screenshot - Tour de France 2017 (PS4)

Alle Jahre wieder: Focus Home hat zwei Spiele zur Tour de France 2017 angekündigt, die abermals von Cyanide entwickelt werden. Im Juni 2017 werden sowohl die Simulation Tour de France 2017: Der offizielle Radsport Manager für PC als auch das Rennspiel Tour de France 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Der Hersteller schreibt: "Auf PlayStation 4 und Xbox One jagt der Spieler im Action-Rennspiel Tour de France 2017 als einer der weltbesten Rennradfahrer dem gelben Trikot hinterher. Als Weltklasse-Fahrer rasen sie die wunderschönen Straßen des La Grande Bouclé entlang und übernehmen die Team-Führung. Der Spieler steuert den Fahrer durch das Rennen und muss gezielt attackieren, sprinten, kontern sowie die Ideallinie halten und taktisch kluge Entscheidungen treffen. Einzelne Abschnitte können in Echtzeit oder in verkürzter Zeitfassung (um das 16fache beschleunigt) gefahren werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit nur die Schlüsselpunkte der Tour zu steuern oder einzelne Abschnitte vollständig zu überspringen. Die vollständig überarbeiteten Mechaniken bieten einen verstärkten Realismus und fordern dem Spieler perfektes Management der Ausdauer, Sprint-Stärke und Kurvenlage ab. Von den Zeitrennen in Düsseldorf und Marseille, zu Füßen der majestätischen Gebirgszüge und deren Bezwingung am Le Galibier bis zum großen Finale auf der Champs Elysées, transportiert Tour de France 2017 Radsport-Feeling pur."