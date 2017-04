New Nintendo 2DS XL: Neue Handheld-Konsole aus der 3DS-Familie angekündigt - angesiedelt zwischen dem Nintendo 2DS und dem New Nintendo 3DS XL - 4Players.de

Nintendo hat ein weiteres Gerät aus der 3DS-Familie angekündigt: den New Nintendo 2DS XL. Die tragbare Konsole wird am 28. Juli 2017 für 149,99 Dollar erscheinen. Ein Preis in Euro wurde noch nicht genannt. Der Handheld soll für diejenigen gedacht sein, die sich zwischen dem Nintendo 2DS (100 Euro) und dem New Nintendo 3DS XL (190 Euro) nicht entscheiden können.Die Bildschirmgröße des New Nintendo 2DS XL entspricht der des New Nintendo 3DS XL (4,88 Zoll-3D-Bildschirm / 4,18 Zoll-Touchscreen). Im Vergleich zum Nintendo 2DS sollen die Bildschirme ungefähr 82 Prozent größer sein. Das neue Gerät ist leichter als der New Nintendo 3DS XL, verfügt aber über die gleiche Rechenleistung. Zugleich ist ein NFC-Reader für amiibo-Karten und -Figuren eingebaut. Der C-Stick und die beiden ZL- und ZR-Schultertasten sind wie beim New Nintendo 3DS und New Nintendo 3DS XL ebenfalls dabei.Wie aus dem Namen der Konsole ersichtlich ist, sind Spiele auf dem New Nintendo 2DS XL lediglich in 2D spielbar. Alle Titel für Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS und Nintendo DS können auf dem New Nintendo 2DS XL (in 2D) gespielt werden. Das neue 2DS-Modell erscheint in zwei Farbkombinationen: Schwarz + Türkis und Weiß + Orange.Der New Nintendo 2DS XL erscheint somit zeitgleich mit drei 3DS-Spielen: Hey! Pikmin, Miitopia und Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben?