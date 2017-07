New Nintendo 2DS XL: Launch-Trailer - 4Players.de

Zum Start des neuen Mitglieds der Nintendo-Handheld-Familie haben die Japaner einen Launch-Trailer veröffentlicht. Der New Nintendo 2DS XL wird am 28. Juli veröffentlicht und kann derzeit für 156 Euro vorbestellt werden. Laut Nintendo stellt das Handheld das Bindeglied zwischen Nintendo 2DS und New Nintendo 3DS XL dar.Die Bildschirmdiagonalen entsprichen denen des großen 3D-Bruders (4,88 Zoll oberer Screen / 4,18 Zoll Touchscreen). Das Gerät soll über die gleiche Rechenleistung wie der 3DS XL verfügen. Auch der NFC-Reader für amiibo-Figuren sowie der C-Stick sind an Bord. Wie schon beim ursprünglichen 2DS, kann die Konsole keinen 3D-Effekt darstellen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer