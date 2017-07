New Nintendo 2DS XL: Neue Handheld-Konsole aus der 3DS-Familie veröffentlicht - 4Players.de

Nintendo hat den New Nintendo 2DS XL in Europa veröffentlicht. Der Preis des neuen Handhelds aus der Familie der mobilen Nintendo-2DS-&-3DS-Konsolen liegt zwischen 149,99 Euro und 159,99 Euro. Der New Nintendo 2DS XL "öffnet den Zugang zu mehr als 1.000 Titeln aus dem riesigen Katalog hochwertiger Spiele für Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS und Nintendo DS - allesamt in 2D spielbar. Das kompakte Leichtgewicht glänzt durch das praktische, klappbare Design und ist in zwei stylischen Farbkombinationen zu haben: in Schwarz+Türkis sowie in Weiß+Orange", schreibt Nintendo.Die Bildschirmgröße des New Nintendo 2DS XL entspricht der des New Nintendo 3DS XL (4,88 Zoll-Bildschirm oben / 4,18 Zoll-Touchscreen unten). Im Vergleich zum Nintendo 2DS sollen die Bildschirme ungefähr 82 Prozent größer sein. Das neue Gerät ist leichter als der New Nintendo 3DS XL, verfügt aber über die gleiche Rechenleistung. Zugleich ist ein NFC-Reader für amiibo-Karten und -Figuren eingebaut. Der C-Stick und die beiden ZL- und ZR-Schultertasten sind wie beim New Nintendo 3DS und New Nintendo 3DS XL ebenfalls dabei."Die Konsolen der Nintendo 3DS-Familie sorgen seit 2011 mit einer großen Palette von Qualitätstiteln für jede Menge Spielspaß - und zeugen so von der anhaltenden Begeisterung für mobile Videospiele", sagt Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe. "Mit dem kompakten und leichten New Nintendo 2DS XL können die Spieler großartige Titel aus über sechs Jahren nutzen, wo immer sie gerade sind. Und viele weitere Neuheiten zeichnen sich schon am Horizont ab."Darüber hinaus hat Nintendo heute drei neue 3DS-Spiele veröffentlicht, für die im Nintendo eShop kostenlose Demo-Versionen bereitstehen. Die Rede ist von Hey! PIKMIN Miitopia und Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben? . In den kommenden Monaten folgen Monster Hunter Stories (8. September), Metroid: Samus Returns (15. September), Story of Seasons: Trio of Towns (13. Oktober) und Pokémon Ultra Sonne sowie Pokémon Ultra Mond (17. November).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer