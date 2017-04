Skullstone: PC-Rollenspiel in der Tradition von Dungeon Master und Stonekeep - 4Players.de

Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC) Screenshot - Skullstone (PC)

Fans von Legend of Grimrock und Konsorten aufgepasst! Das polnische Indie-Studio Black Torch Games werkelt schon seit 2014 an einem von Rollenspiel-Klassikern wie Dungeon Master und Stonekeep inspirierten Dungeon-Crawler namens Skullstone , der letzten Monat von der Steam-Community grünes Licht erhalten hat und Ende 2017 für den PC erscheinen soll. Die Entwickler versprechen eine große Anzahl an unterirdischen Gemäuern, in denen nicht nur Monster lauern, sondern auch Rätsel gelöst und Fallen vermieden werden müssen.Von anderen Konkurrenten wolle man sich in erste Linie mit vorgefertigten, einzigartigen Charakteren und herausfordernden Bosskämpfen abheben. Aus 20 Helden mit individuellen Fertigkeiten und Eigenschaften werde man sich sein persönliches Traumquartett für die Abenteuer unter Tage zusammenstellen können, während man in einem Dorf über der Erde medizinische Hilfe, Ausrüstung, Proviant und Aufträge erhalte. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer