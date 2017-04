Galactic Civilizations 3: Crusade: Erste große Erweiterung für das 4X-Strategiespiel steht an - 4Players.de

Feature-Übersicht der Galactic-Civilizations-Spiele im Vergleich; Quelle: Stardock Entertainment

In der nächsten Woche , am 4. Mai, wird mit Crusade die erste große Erweiterung für Galactic Civilizations 3 erscheinen. Das knapp 20 Dollar kostende Add-on wird einen Zivilisationsbaukasten, spezialisierte Bürger (Diplomaten, Ingenieure, Unternehmer, Wissenschaftler, Generäle, Kommandanten, Spione) und ein Spionagesystem (Sabotage, Technologien stehlen) bieten. Mit der "Living Galaxy Economy" kommen außerdem über ein Dutzend verschiedene Ressourcen ins Spiel, die für alles von der Erforschung bis hin zu Waffensystemen und "Bürgerbeförderungen" erforderlich sind. Erhalten kann man diese Ressourcen durch Handel, Eroberung oder Plünderung. Hinzukommen drei weitere Zivilisationen, interaktive planetare Invasionen (notwendig: Generäle) und galaktische Missionen, die vor allem das fortgeschrittene Spiel auflockern lockern. Generell wollen die Entwickler Galactic Civilizations 3: Crusade die Vielfalt in den unterschiedlichen Spielphase (Anfang, Mittelteil, "Endgame") erhöhen und ganz allgemein das Management des galaktischen Reiches überarbeiten Letztes aktuelles Video: Trailer