The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die legendären Prüfungen: Erste Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Hab alle Gegenstände gefunden. Majoras Mask ist ganz witzig und könnte auch hilfreich sein. Die Krog-Maske natürlich auch, allerdings wie auch bei den anderen Gegenständen wäre es hilfreicher wenn man einen neuen Spielstand anfängt als wenn man eh schon durch ist. Ich kann damit nämlich nichtsmehr anfangen. Kein Bock nochmal die ganze Map mit der Krog-Maske abzugrasen. Und die zwei Rüstungen sind zwar witzig aber ich finde es lächerlich dass man sie nicht upgragen kann, dadurch sind sie eigentlich automatisch nutzlos.Hab mich an den Master-Trials versucht, bin bis zum 10. gekommen. Die ersten waren recht einfach aber auch witzig, erst später wurde es schon echt cool. Hab mind. ne Stunde daran gespielt, dann wurde ich aber von einem Moblin zweimal mit einem Schlag gekillt (hatte ne Fee dabei). Ok dachte ich, dann halt den 10. Trial nochmal, falsch gedacht. Ich musste nochmal komplett von vorne anfangen. Was für eine Frechheit. Ich war so sauer dass ich wohl die Trials auch nichtmehr weiter machen werde. Ich weiß dass kurz danach ein Save-Point gekommen wäre aber ich finde das einfach unfair und es killt einfach jeden Spaß.Aber wie gesagt, da ich mit meinem Speicherstand eh schon am Ende war hätte mir die Belohnung aus den Master-Trials ja auch nich wirklich was gebracht.Stattdessen habe ich dann nochmal nen neuen Speicherstand im Master-Modus angefangen. Bis jetzt bin ich Gegnern wenn möglich aus dem Weg gegangen, aber ich denke das ganze wird echt spannend. Hoffentlich kann es mich motivieren das Spiel nochmal zu spielen und ich werd auch versuchen die Krog-Maske z.B. relativ früh zu erhalten. Könnte echt lustig werden wenn man ständig in Angst leben muss. Ich hoffe es wird auch so richtig survival-mäßig. Mal kucken