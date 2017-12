Nach der Ankündigung von Darksiders 3 im Mai 2017 ist es ruhig um den dritten Teil der Reihe geworden. Kurz vor Jahresende ist nun weiteres Spielszenen-Material bei IGN veröffentlicht worden. Zu sehen ist die apokalyptische Reiterin Fury (Wut), die anfänglich einige Gegner mit der Peitsche ausschaltet, sich danach über eine Schlucht schwingt und abschließend gegen einen "Lava Brute" kämpft - und dabei lässig seinen Attacken ausweicht. Das Spiel soll im nächsten Jahr ausführlicher von THQ Nordic vorgestellt werden.Darksiders 3 wird auf der Unreal Engine basieren und soll eine lebendige und offene Spielwelt bieten (ohne Ladezeiten). Man soll jederzeit zwischen den Gebieten wechseln können, während man der linearen Geschichte folgt. Die Levels sollen vertikaler als bei den Vorgängern ausfallen und sämtliche Rätsel sowie Bossbegegnungen sollen harmonischer in die Umgebung integriert werden. Arena-Kämpfe wollen die Entwickler vermeiden. IGN beschreibt Fury als agile Mischung aus Catwoman nach der Apokalpyse und God of War."Das Hack-'n'-Slash-Action-Adventure Darksiders 3 kehrt auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von Fury schlüpfen. Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der Reiter ist. Als Magierin verlässt sich Fury auf ihre Peitsche und ihre Zauber, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Die weitläufige Spielwelt von Darksiders 3 wird als offener, lebender Planet Erde präsentiert, der von Krieg und Verfall gezeichnet ist und von der Natur zurückerobert wird. Fury wird verschiedene Umgebungen bereisen und Geheimnisse aufdecken, während die Geschichte von Darksiders 3 voranschreitet."Letztes aktuelles Video: Ankündigung