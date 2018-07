Darksiders 3: The Legion: Community-Portal gestartet - 4Players.de

THQ Nordic hat das Community-Portal "The Legion" für Darksiders 3 gestartet - quasi als neue Anlaufstelle für alle Anhänger der Darksiders-Reihe. Die Webseite findet ihr hier 'Mit "The Legion" möchte THQ Nordic die Leistungen all jener enthusiastischen Fans in den Fokus stellen, die Darksiders groß gemacht haben und weiterhin dazu beitragen, ein fantastisches Universum mit Leben zu befüllen. (...) "The Legion" soll ein Hort der Kreativität werden, wo Interessierte und Engagierte ihre Kreationen teilen können: Artworks, Cosplays, Tutorials oder Let's Plays vom Spiel. Wir haben neun internationale Cosplayer handverlesen, die die Legion anführen sollen und von Messe zu Messe auf der ganzen Welt ziehen werden. Der Startschuss für die Kreaturen von Himmel und Hölle fällt auf der gamescom 2018 in Köln', schreibt der Publisher.Darksiders 3 ist aktuell für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Es soll noch 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung