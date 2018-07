Darksiders 3: Termin bestätigt: Ende November 2018; Apocalypse Edition für 400 Euro; Flammenform im Video - 4Players.de

Das Hauptspiel

Zwei Downloaderweiterungen mit neuen Inhalten

Darksiders: Warmastered Edition (spielbar ab dem 26. November)

Darksiders 2: Deathinitive Edition (spielbar ab dem 26. November)

Premium Box

Fury Figur, etwa 29cm groß

Premium Box ca. 117cm

Wand-Poster - Stoff-Banner mit 77 x 100 cm Ausmaße

4 Figuren: Fury (~29cm 11), Vulgrim, KRIEG und TOD (jede etwa 25cm hoch)

Amulet, etwa 5cm groß mit Halskette

THQ Nordic hat den Releasetermin von Darksiders 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One bestätigt. Das Action-Adventure mit Fury in der Hauptrolle wird am 27. November 2018 erscheinen. Die Termin ist in den vergangenen Tagen bereits vom Microsoft Store vorweggenommen worden ( wir berichteten ).Außerdem ist die Flammenform von Fury im nachstehenden Clip erstmalig zu sehen.Darksiders 3 wird in drei Editionen zur Verfügung stehen, und zwar als Standard Edition, Deluxe Edition und Blades & Whip Edition (nur Konsolen).Standard EditionDeluxe EditionBlades & Whip EditionSpieler, die Darksiders 3 bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, werden das Spiel und den DLC "Fury Exclusive Armor" erhalten - ein neues Design für die Basisrüstung, durch das sie besser hervorsticht und das während des Spiels immer sichtbar sein wird.THQ Nordic hat außerdem zwei limitierte Sammler-Editionen angekündigt: die Collector's Edition für 149,99 Euro und die Apocalypse Edition für 399,99 EuroDarksiders 3 Collector's Edition (149,99 Euro):Darksiders 3 Apocalypse Edition (399,99 Euro):"Das Hack-'n'-Slash-Action-Adventure Darksiders 3 kehrt auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von Fury schlüpfen. Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der Reiter ist. Als Magierin verlässt sich Fury auf ihre Peitsche und ihre Zauber, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Die weitläufige Spielwelt von Darksiders 3 wird als offener, lebender Planet Erde präsentiert, der von Krieg und Verfall gezeichnet ist und von der Natur zurückerobert wird. Fury wird verschiedene Umgebungen bereisen und Geheimnisse aufdecken, während die Geschichte von Darksiders 3 voranschreitet."Letztes aktuelles Video: Ankündigung