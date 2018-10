Darksiders 3: Der Feurige Rat und das Gleichgewicht zwischen den drei Königreichen - 4Players.de

Der 'Feurige Rat' aus dem Darksiders-Universum wurde vom Schöpfer beauftragt, das Gleichgewicht zu bewahren - basierend auf dem Glauben, dass jede große Macht, die ungehindert waltet, das Gewebe der Existenz bedroht. Vor langer Zeit förderte der 'Feurige Rat' einen Waffenstillstand zwischen Himmel und Hölle und schloß den Pakt durch die Sieben Siegel und ordnete an, dass, sobald das dritte Königreich, das Königreich des Menschen, bereit steht, die Sieben Siegel gebrochen würden. Dies würde den Beginn des "Endkriegs" markieren, eine Schlacht, die dem Universum ein wahres Gleichgewicht bringen und das Schicksal der drei Königreiche entscheiden würde."Die Erde wird von den sieben Todsünden sowie den mystischen Kreaturen und üblen Wesen, die ihnen dienen, überrannt. Der Feurige Rat fordert Fury auf, sich durch die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen und sich als stärkste Reiterin zu beweisen."Darksiders 3 wird am 27. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es folgt ein Auszug aus dem Soundtrack, und zwar das Thema von Fury.