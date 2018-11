Darksiders 3: Trailer: "Horse With no Name" und ASMR mit Fury - 4Players.de

Fury als Mitglied der apokalyptischen Reiter verfügt natürlich auch über ein eigenes Pferd, und zwar "Ramage". Das schwarze Pferd wird im folgenden Trailer, der mit dem Song "Horse With no Name" von der Band America unterlegt ist, vorgestellt.In der Pressemitteilung heißt es: "Manche von euch verbinden das originale Lied (von der Band America) mit Serien, Filmen oder Spielen (Breaking Bad, Parks and Recreation, The Simpsons, Six Feet Under, F.R.I.E.N.D.S., Air America, Hideous Kinky, The Trip, American Hustle, GTA San Andreas etc.). Manch einer erinnert sich bei dem Original an vergangene Tage seiner Jugend. Manch einer denkt bei dieser Version (von Michelle Branch und Patrick Carney) an die Serie BoJack Horseman. Manch einer, so hoffen wir, wird nach dem Schauen des Trailers dieses Lied mit der Geschichte von Fury verbinden."Darksiders 3 wird am 27. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nach Krieg und Tod erscheint Fury auf der Bildfläche. In Darksiders 3 durchstreift die apokalyptische Reiterin die verwüstete Erde und jagt mit farbenfroher Mähne und effektiver Kettenpeitsche die sieben Todsünden und andere Kreaturen. Warum sich der dritte Teil eher am Serienauftakt mit Krieg orientiert, erfahrt ihr in der Vorschau Apropos kreative bis bescheuerte Marketing-Ideen: THQ Nordic hat in den vergangenen Tagen mehrere ASMR-Videos (Autonomous Sensory Meridian Response) mit Fury in der Hauptrolle auf dem offiziellen YouTube-Channel publiziert. Wikipedia : "Autonomous Sensory Meridian Response (oft als ASMR abgekürzt) bezeichnet die Erfahrung eines statisch-ähnlichen oder kribbelnden Gefühls auf der Haut, das typischerweise auf der Kopfhaut beginnt und sich entlang des Nackens und der oberen Wirbelsäule bewegt (sogenannte Tingles). Dieses Gefühl wird als beruhigend und angenehm empfunden und häufig durch akustische, visuelle und taktile Sinnesreize (sogenannte Trigger) ausgelöst, seltener auch durch bloße persönliche Aufmerksamkeit und Zuwendung durch eine andere Person."