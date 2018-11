Darksiders 3: Fury startet heute ihr apokalyptisches Abenteuer auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

THQ Nordic und Gunfire Games haben heute Darksiders 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (Preis: 59,99 Euro). Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Die ersten Bewertungen fallen laut Opencritic ziemlich durchwachsen aus, da es sowohl diverse Wertungen über 84 als auch unter 65 gibt.In dem Action-Abenteuer kehrt Fury auf eine apokalyptische Erde zurück. Ihre Aufgabe ist es, die "Sieben Todsünden" aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der vier apokalyptischen Reiter ist."Die Veröffentlichung von Darksiders 3 markiert die triumphale Rückkehr einer klassischen Action-Adventure-Reihe - für die Teams bei THQ Nordic und Gunfire Games war dies eine echte Herzensangelegenheit", berichtet Reinhard Pollice, Executive Producer von Darksiders und Business und Product Development Director von THQ Nordic. "Wie eigentlich das ganze Team bin ich ein Darksiders-Fan der ersten Stunde und habe es auf PlayStation 3 und Xbox 360 gespielt, als es 2010 auf den Markt kam. Die Veröffentlichung von Darksiders III und seiner beiden Vorgänger auf PlayStation 4 und Xbox One X jetzt - im Jahr 2018 - bedeutet, dass wir nicht nur ENDLICH eine außergewöhnlich geduldige und treue Fanbase zufriedenstellen können, sondern auch, dass wir das fantastische Darksiders-Universum auch einer völlig neuen Generation von Gamern vorstellen können!""Unser Team hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, die Geschichte der Vier Reiter der Apokalypse zum Leben zu erwecken und wir fühlen uns trotzdem, als würden wir gerade erst anfangen", sagt David Adams, Miterschaffer von Darksiders und Präsident von Gunfire Games. "Die Entwicklung von Darksiders 3 hat so viel Spaß gemacht und wir hoffen sehr, dass es unseren Fans genauso gut gefällt wie uns."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer