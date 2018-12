Darksiders 3: Erster Patch wird getestet: Verbesserungen von Performance, Ladezeiten und Schwierigkeitsgrad - 4Players.de

Gunfire Games arbeitet derzeit am ersten Patch für Darksiders 3. Die Entwickler wollen die Ladezeiten reduziert und die Performance, vor allem in den Bereichen, in denen "viel los" ist, verbessert haben. Der Story-Modus (leichtester Schwierigkeitsgrad) soll fortan etwas "verzeihender" sein und die Zeitfenster für kurzzeitige Unverwundbarkeit von Fury wurden auf allen Schwierigkeitsgraden angepasst. Auch die Trefferindikatoren sollen besser lesbar sein. Die Skalierung des Sichtfelds (FOV) soll auf 21:9-Monitoren zudem problemlos funktionieren.Interessierte Spieler können den Patch in der Beta-Branch bei Steam ausprobieren. Den Beta-Zugangscode und weitere Details zu den Bugfixes findet ihr hier . Wann der Patch erscheinen soll, steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Video-Test