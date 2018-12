Darksiders 3: PC: Zweiter Patch mit klassischem Kampfsystem auf Basis der Vorgänger steht bereit - 4Players.de

WH173W0LF schrieb am 19.12.2018 um 16:45 Uhr

Dark Souls, vor allem das Kampfsystem gefällt mir sehr gut,

aber das Kampfsystem von DS3 fühlt sich bei weitem nicht so gut an. Gleich beim ersten Boss merkt man, dass man sich gar nicht treffen lassen DARF, da er dich sonst auf jeden Fall dreimal trifft, selbst wenn du noch versuchst zu reagieren brauchst man bis zum Ende der Bossanimation eigentlich nix mehr drücken.

Was auch sofort auffällt: In der zweiten Phase des selben Kampfes lädt der Boss außerhalb von Fury´s Reicheweite eine Attacke gefühlt sechs Stunden auf, damit die absolut ungelenkige Fury auch die Arschlahmen Sprungeinlagen hinter sich gebracht kriegt (Jeder Sprung natürlich ein Doppelsprung) um in Reichweite des bosses zu kommen. Eine einzige Trial and Error Qual ohne Alternative.

Während ein Souls einem hier Werkzeuge und Möglichkeiten an die hand gibt, hat man die hier gefühlt nicht. Es gibt nur EINEN Weg Auszuweichen und fertig. Man hat häufig nicht die Wahl zwischen Links, Recht oder Links, Zurück. Sondern Nur Links oder Nur Rechts oder Nur zurück. Alles andere endet in einem Treffer, mit der Folge von noch mehr Treffern außer man ist weit außer Reichweite des Gegners. Das ist zwar eine Art Souls-like, macht jedoch keinen Spaß.

Fury ist gefühlt um Welten lahmer als Krieg und auch nur einen Bruchteil so stark. Ihr Doppelsprung fühlt sich wie ein normaler Sprung von Krieg oder Tod an und Ihr ausweichen fühlt sich bestenfalls wie bei krieg an. Obwohl Sie eine Peitsche trägt hat Fury gefühlt auch gar keine Reichweite. Man muss quasi vor dem Gegner stehen oder die Kombo geht ins leere, während die Gegner schöne Sprungangriffe und lange Arme haben. Das einzige womit Fury gegenüber Ihren Geschwistern auftrumpfen kann ist Ihre extrem große Klappe. Sogar einfachen Menschen gegenüber muss Sie den großen Bully machen, so klein ist Ihr selbstwert.

Freue mich wenn das Kampfsystem "Darksiders" ähnlicher wird. Muss ja noch sehen wohin diese große Klappe samt Egotrip noch hinführt....