NewRaven schrieb am 19.12.2018 um 13:54 Uhr

Ohne Darksiders 3 bisher gespielt zu haben und ohne das alte Kampfsystem sonderlich zu mögen, finde ich, dass das durchaus eine gute Entscheidung ist. Jaaa... inhaltlich waren die Teile schon immer ziemlich unterschiedlich fokussiert, vom Loot und der weit offeneren Welt in DS2 im Gegensatz zum metroidvaniartigen, lineareren Rätselansatz in Teil 1. Insofern versteh ich auch, dass man sich jetzt mal dachte, man könne das Kampfsystem mal durchwirbeln. Aber der Souls-Ansatz scheint ja vom Balancing her nicht sonderlich gelungen gewesen zu sein und da DS3 wohl in erster Linie die Spieler anspricht, die auch die Vorgänger gespielt haben, ist es eine gute Sache sich denen (optional) wieder anzunähern, wenn sie mit einer so gameplayrelevanten Neuerung nun so gar nicht klar kommen.