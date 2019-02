Darksiders 3: Hat die Erwartungen von THQ Nordic erfüllt und war profitabel - 4Players.de

Die Entwicklungs- und Marketingkosten von Darksiders 3 wurden wieder eingespielt, dies ist dem Geschäftsbericht von THQ Nordic zu entnehmen. Auch die Verkaufszahlen des Abenteuers von Fury haben sich im Bereich der Erwartungen des Unternehmens bewegt, heißt es. Konkrete Verkaufszahlen nannte THQ Nordic allerdings nicht.Im Geschäftsbericht steht: "Der Nettoumsatz in unserem in Wien ansässigen Geschäftsbereich THQ Nordic [GmbH] stieg um 38 Prozent auf 352 Mio. SEK [ca. 33,6 Mio. Euro], was hauptsächlich auf die Veröffentlichung von Darksiders 3 zurückzuführen ist. Das Spiel hat sich im Rahmen der Erwartungen des Managements entwickelt und alle Investitionen, die in die Entwicklung und das Marketing in diesem Quartal getätigt wurden, wieder hereingebracht. Im Jahr 2019 werden wir mehrere DLC's veröffentlichen, die dem Spiel einen weiteren Schub verleihen werden. Darksiders bleibt eine der wichtigsten IPs [geistiges Eigentum] der Unternehmensgruppe."Letztes aktuelles Video: Video-Test