Flight Sim World: Flugsimulation wird eingemottet; Verkauf wird am 24. Mai eingestellt - 4Players.de

Dovetail Games hat beschlossen, die Flugsimulation Flight Sim World endgültig einzumotten. Die Entwickler erklären in einem Statement , dass es nicht genug Spieler geben würde und sie die notwendige Zeit für die Weiterentwicklung nicht aufbringen könnten. Daher wird der Verkauf von Flight Sim World und sämtlichen Add-ons am 24. Mai 2018 eingestellt.Vorher soll noch ein "Sale" stattfinden. Käufer sollen das Spiel auch nach dem Verkaufsende weiterhin in ihrer Steam-Bibliothek behalten. Multiplayer, Pro Mission Editor und Steam-Workshop-Integration sollen weiterhin funktionieren ( Quelle ). Das Spiel hatte im Januar 2018 die Early-Access-Phase verlassen.Letztes aktuelles Video: Trailer