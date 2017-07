Yomawari: Midnight Shadows: Erscheint Ende Oktober in den USA und Europa - 4Players.de

Eine komplette Stadt zum Erkunden - Der Spieler durchsucht verlassene Häuser, durchstöbert Schrottplätze, erklimmt Berge oder erforscht dunkle Abwasserkanäle.

Eine Nacht, zwei Perspektiven - Der Spieler sucht bei Nacht und erkundet die Stadt aus der Sicht zweier Protagonisten. Jedes Indiz, das mit einem der beiden Charaktere gefunden wird, kann ein Hinweis sein oder sogar das Leben des anderen Charakters retten.

Horror, seltsame Erscheinungen und Mysterien - Wenn die japanischen Geister erwachen, wird der Spieler mit dem Horror aus seinen Albträumen konfrontiert. Der Spieler wird auf seltsame Erscheinungen treffen, die die Frage aufwerfen, was real ist.

(...) Unvergleichbares Art-Design. Der Spieler erlebt Herzklopf-Momente in den wunderschön dargestellten Side-Scrolling-Szenen.

Noch vor Halloween erscheint das Horrorspiel Yomawari: Midnight Shadows für PC, PS4 und PS Vita: Wie NIS America nach Angaben von Gematsu meldet, wird der Titel von Nippon Ichi Software, Inc. in den USA am 24. Oktober und in Europa am 27. Oktober veröffentlicht - in Japan geht es auf PS4 und Vita bereits ab dem 24. August durch die Dunkelheit, wo viele Gefahren und böse Geister auf die beiden Mädchen lauern, die am Anfang durch einen mysteriösen Angreifer voneinander getrennt werden.Der Nachfolger von Yomawari: Night Alone bietet laut Hersteller folgende Features:Letztes aktuelles Video: Introduction Trailer