Ash of Gods: Redemption: Das narrative und taktische Rollenspiel ist für PC erschienen - 4Players.de

AurumDust hat das narrative und taktische Rollenspiel Ash of Gods: Redemption für PC, Mac und Linux auf Steam und GOG veröffentlicht. Die Basis-Version ist für 22,99 Euro erhältlich. Die Digital-Deluxe-Version enthält neben dem Basisspiel ein digitales Artbook, druckbare Poster und den Soundtrack für 31,99 Euro. Die Nutzerbewertungen bei Steam sind "sehr positiv" (80 Prozent der 81 Nutzerreviews sind "positiv"). Bei GOG haben die Nutzer 3,5 von 5 Sternen (20 Stimmen; eine Nutzer-Kritik: hoher Schwierigkeitsgrad und Balancemacken) vergeben. Für 3,99 Euro gibt es den DLC "Bier für die Entwickler" ( wir berichteten ).In dem Taktik-Rollenspiel, das nach eigenen Angaben von The Banner Saga, Darkest Dungeon sowie japanischen Visual Novels inspirierte wurde, versucht man die Dunkelheit und den Tod zu stoppen, die das Land heimsuchen. Ash of Gods ist ein rundenbasiertes Story-Rollenspiel rund um Entscheidungen und Konsequenzen. Prinzipiell soll jeder Charakter sterben können. "Kurzfristige Vorteile können einen Charakter das Leben kosten, während manche Episode leichter zu spielen sein kann, wenn Opfer gebracht werden", schreiben die Entwickler. Darüber hinaus sind PvP-Elemente im Multiplayer geplant.Ash of Gods: Redemption soll noch in diesem Jahr auf PlayStation 4, Switch und Xbox One (Tendenz: Ende des Jahres) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer