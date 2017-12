Post Human W.A.R: Early-Access-Ende: Das rundenbasierte Taktikspiel erscheint Mitte Dezember

Indie-Publisher Playdius und Studio Chahut werden die Early-Access-Phase von Post Human W.A.R nach sechs Monaten beenden. Das rundenbasierte Taktikspiel wird am 14. Dezember 2017 für 14,99 Euro erscheinen In Post Human W.A.R stellt man seine Armee zusammen und kämpft im Singleplayer gegen die KI oder im Multiplayer gegen andere Spieler. "Seit dem Beginn des Early Access wurde Post Human W.A.R um zahlreiche Inhalte erweitert: neue Grafiken, mehr Sprachen und Effekte, eine bessere Spielbalance und die wichtigste Neuerung, der Champion. Den Sieg sichert sich der Spieler nun durch das Finden und Besiegen des verborgenen Champions des Gegners. Dadurch sind auf dem Weg zum Sieg noch mehr Strategien möglich", erklärt der Publisher. Die Entwickler legen besonderen Wert darauf, dass es in Post Human W.A.R keine Zufälle gibt."Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist die Menschheit ausgestorben und hinterlässt eine stark in Mitleidenschaft gezogene Erde. Wilde mutierte Tiere, für den Krieg umprogrammierte Haushaltsroboter und erfinderische Affen im Trainingsanzug treten gegeneinander an, um über das Schicksal des menschlichen Erbes zu entscheiden."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer