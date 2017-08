Ghost Games und EA zeigen im Rahmen der gamescom 2017 neue Spielszenen-Eindrücke des Rennspiels Need for Speed Payback . Im Fokus der Live-Show stand der BMW M5, den Spieler als Erste weltweit virtuell ausprobieren können. So wird es möglich sein den Wagen in Überfall-Missionen, Verfolgungsjagden mit der Polizei, oder in der offenen Welt zu nutzen. Need for Speed Payback wird am 10. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: BMW M5