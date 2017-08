Need for Speed Payback: BMW enthüllt den neuen M5 als Weltpremiere im Spiel - 4Players.de

Zum ersten Mal findet die Weltpremiere eines BMW-Modells in einem Videospiel statt: Wie Electronic Arts bekannt gibt, enthüllen die tuningfreudigen Bayern ihren neuen Kraftprotz M5 in Need for Speed Payback, das im Herbst erscheinen wird. Auf der gamescom kann die High-Performance-Business-Limousine erstmals begutachtet und ausprobiert werden."Der neue BMW M5 ist ein überwältigendes Auto", meint Marcus Nilsson, Executive Producer von Ghost Games. "Mit seinem unwiderstehlichen Antrieb und herrlichem Design werden es unsere Spieler lieben, sich hinter das Steuer des neuen BMW M5 zu setzen. Ob in intensiven Überfall-Missionen, in rasanten Verfolgungsjagden mit der Polizei oder einfach nur beim Cruisen durch das Open-World-Setting: Dieses Auto verkörpert Performance, Geschwindigkeit und Faszination, was die Fahrt mit dem neuen BMW M5 zu einem der absoluten Höhepunkte in Need for Speed Payback macht."Auch beim Autohersteller freut man sich über die Kooperation und entdeckt Videospiele offenbar zunehmend als wertvolle Marketing-Plattform für seine Modelle."M ist nicht nur der stärkste Buchstabe der Welt, sondern auch weltweit ein Synonym für den Prototypen der Ultimate Driving Machine. Sehen Sie sich den neuen BMW M5 an: Seine Power, seine Beschleunigung, das neu entwickelte Allradsystem M xDrive und sein atemberaubendes Design machen unser neues Modell zum perfekten Feature von Need for Speed Payback", so Frank van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH. "Während der BMW M5 nicht vor dem Frühling 2018 auf den Straßen zu sehen sein wird, können ihn Gamer zu allererst schon heute exklusiv in Need for Speed Payback erleben. Bei BMW M sind wir sehr stolz auf die Kooperation."Letztes aktuelles Video: BMW M5