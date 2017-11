Need for Speed Payback: Patch schraubt am Fortschrittssystem; mehr Reputation und Ingame-Credits

Increased the amount of REP awarded by taking part in events.

Increased the amount of Bank awarded by taking part in events.

Bait crates now reward increased REP.

Bait crates now reward increased Bank.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased REP.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased Bank.

Air Suspension will now appear more frequently within Shipments.

Slightly increased REP and Bank for finishing an event outside of first place.

Nicht nur das Fortschrittssystem in Star Wars Battlefront 2 wurde häufig kritisiert, auch bei Need for Speed Payback gab es reichlich Kritik an dem Spieler-Fortschritt, der häufig viel Grinding oder Echtgeld-Einsatz zur Zeitverkürzung erforderte ( zu unserem Test ). Es dauerte oftmals ziemlich lang, um neue Bauteile oder Verbesserungen für das Fahrzeug freizuschalten - und diese Macken versuchen Electronic Arts und Ghost Games mit einem Patch zu entschärfen . Demnach werden die Belohnungen (Reputation und Ingame-Credits "Bank") für Ingame-Events und Bait Crates angehoben. Auch wenn man gegen einen "Roaming Racer" antritt, wird man mehr Belohnungen erhalten. Luftfederungen sollen außerdem häufiger in "Lieferungen" enthalten sein.Die Entwickler meinen, dass diese Anpassungen nur der Anfang waren und noch weitere Veränderungen basierend auf dem Feedback der Spieler folgen werden. Sie kündigten an, dass sie zudem die Funktionsweise des Tune-Up-Shops ändern wollen, gerade in Sachen "Qualität der Teile". In den Tune-Up-Shops erscheinen neue Teile nun alle zehn Minuten (vorher alle 30 Minuten).Change-Log:Letztes aktuelles Video: Video-Test