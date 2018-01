Online Free Roam coming 2018, Happy New Year from everyone at Need for Speed! 🎆 pic.twitter.com/Ht8cRsvQQA — Need for Speed (@NeedforSpeed) 1. Januar 2018

Still being worked on, once it's locked down, you'll get your date. — Need for Speed (@NeedforSpeed) 1. Januar 2018

Free to everyone. — Need for Speed (@NeedforSpeed) 1. Januar 2018

Electronic Arts und Ghost Games werden demnächst ein kostenloses Update für Need for Speed Payback veröffentlichen und damit einen "Online Free Roam" einbauen. Nach der Installation des Updates wird man zusammen mit anderen Spielern frei durch die Welt (Fortune Valley) fahren können, ohne tatsächlich ein Rennen zu bestreiten oder darauf zu warten, dass Mitspieler für ein Rennen gesucht werden - wie es aktuell der Fall ist. Damit reagieren die Entwickler auf (viel) Kritik seitens der Spieler, die solch einen Modus bereits im offiziellen NFS-Forum gefordert hatten.Letztes aktuelles Video: Enter the Speedcross