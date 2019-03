Claybook: Lehm-Puzzler ehemaliger Trials-Macher knetet jetzt auch auf Switch - 4Players.de

Screenshot - Claybook (PC) Screenshot - Claybook (PC) Screenshot - Claybook (PC) Screenshot - Claybook (PC) Screenshot - Claybook (PC)

Das von ehemaligen RedLynx-Veteranen ( Trials -Reihe) gegründete Indie-Studio Second Order hat sein bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliches Physik-Puzzlespiel Claybook am 12. März 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop schlägt der Download der Knetwelten mit 14,99 Euro zu Buche. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch