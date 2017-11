Human: Fall Flat: Physikbasiertes Puzzle-Abenteuer erscheint auch für Switch

Entwickler No Brakes Games und Publisher Curve Digital wollen ihr physikbasiertes Puzzle-Abenteuer Human: Fall Flat am 7. Dezember 2017 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Das Spiel soll als Download im eShop erscheinen und 14,99 Euro kosten. Auf PC, Mac und Linux ist der Titel bereits seit Juli 2016 erhältlich. Im Mai diesen Jahres folgten dann Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One (zum Test )."Human: Fall Flat fühlt sich so richtig zuhause an auf der Nintendo Switch.", kommentiert Tomas Sakalauskas, kreativer Kopf hinter Human: Fall Flat. "Die Zusammenarbeit mit Curve Digital, um Bobs Traumwelt auf die Nintendo Switch zu bekommen, war sehr unkompliziert und jetzt zu wissen, dass Human: Fall Flat eine ganz neue Gruppe Spieler erreichen wird, ist sehr spannend!""Human: Fall Flat hatte immer einen besonderen Platz in unseren Herzen hier bei Curve", so George Morgan, Produktmanager bei Curve Digital. "Besitzer der Nintendo Switch bekommen mit Human: Fall Flat eine fantastische Erfahrung geboten, egal ob alleine oder mit jemandem zusammen, zuhause oder unterwegs. Bob kann einfach nicht aufhören und jetzt muss er das auch nicht mehr!" Um den kooperativen Modus im Split-Screen spielen zu können, werden zwei Standard-Controller (z. B: Joy-Con Grip Controller oder Pro Controller) benötigt.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer