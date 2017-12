No Brakes Games und Curve Digital veröffentlichen die Switch-Version ihres physikbasierten Puzzlespiels Human: Fall Flat am 7. Dezember. Darüber hinaus hat man eine neue Mehrspieler-Lobby angekündigt, die ganz im Zeichen von Weihnachten stehen soll. Je mehr Geschenke von den Spielern platziert werden, desto mehr Skins schalten sie gemeinsam frei. Wird irgendwann ein bestimmtes Ziel erreicht, versprechen die Entwickler eine weitere Überraschung."Human: Fall Flat fühlt sich so richtig zuhause an auf der Nintendo Switch", kommentiert Tomas Sakalauskas, kreativer Kopf hinter Human: Fall Flat. "Die Zusammenarbeit mit Curve Digital, um Bobs Traumwelt auf die Nintendo Switch zu bekommen, war sehr unkompliziert und jetzt zu wissen, dass Human: Fall Flat eine ganz neue Gruppe Spieler erreichen wird, ist sehr spannend!"Human: Fall Flat wird als Download im eShop veröffentlicht und soll 14,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer