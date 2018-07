Human: Fall Flat: Multiplayer-Modus wird für Konsolen umgesetzt - 4Players.de

Die Konsolen-Versionen von Human: Fall Flat (PS4, Switch und Xbox One) werden am 28. August 2018 via Update mit dem (kostenlosen) Acht-Spieler-Multiplayer-Modus versorgt. Der Multiplayer-Modus debütierte im letzten Oktober für PC und Publisher Curve Digital konnte das UK-Entwicklerstudio Sumo Digital gewinnen, um den Multiplayer-Modus für die Konsolen-Fassungen zu entwickeln. Das Update erlaubt es Spielern, ihre eigenen Lobbys zu erstellen und bis zu sieben Freude einzuladen, um mit ihnen zusammen die Kampagne zu erleben. Zusammen gilt es dann, die Umgebungen voller physikbasierter Rätsel mit mehreren Bobs zu durchstreifen."Human: Fall Flat hat schon immer alleine Spaß gemacht, aber wenn man seine Freunde mit dabei hat, ist das noch mal viel besser", so Tomas Sakalauskas, Entwickler des Spiels. "Man hat einfach Human: Fall Flat noch nicht vollständig erlebt, wenn man noch nie sieben Freunde aneinander rumfummeln gesehen hat, die versuchen, ein Seil hochzuklettern. Das ist einzigartig."Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Update Konsolen