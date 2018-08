Human: Fall Flat: Multiplayer-Update auf PS4, Xbox One und Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4) Screenshot - Human: Fall Flat (PS4)

No Brakes Games und Curve Digital haben das kostenlose Multiplayer-Update für Human: Fall Flat am 28. August 2018 auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die PC-Version des auf allen Plattformen bereits mehr als vier Millionen Mal verkauften Physik-Puzzlers (zum Test ) wurde bereits im Oktober 2017 mit der Mehrspieler-Erweiterung versorgt, für deren Konsolenadaption Sumo Digital verantwortlich zeichnet."Ich kann es gar nicht abwarten, dass die Konsolenspieler das Chaos im Multiplayer von Human: Fall Flat erleben können. Es ist ein wackelnder, absurder Spaß, der mit Freunden schlicht noch mehr Spaß macht", so Schöpfer Tomas Sakalauskas. "Sumo Digital haben sich bei der Portierung dieses Wahnsinns auf Konsolen selbst übertroffen und ich bin gespannt, welche abstrusen Lösungen die Spieler gemeinsam für meine verrückten Level finden werden.""Human: Fall Flat macht einfach, wie bei fast allem der Fall, mehr Spaß mit Freunden. Jeder lacht, schreit, hilft und behindert die anderen", so Produktmanagerin Cédrine Décoret. "Das Multiplayer-Update verändert das Spiel komplett, wie eine direkte Spaßinjektion. Wir sind so froh, dass ab sofort die Konsolenspieler erleben können, wie spaßig das Teilen von Bobs Abenteuern ist!"Zum Inhalt heißt es: "Das Update erlaubt es Spielern, ihre eigenen Lobbys zu erstellen und bis zu sieben Freude einzuladen, um mit ihnen zusammen die Kampagne zu erleben. Zusammen gilt es dann, die Umgebungen voller physikbasierter Rätsel mit mehreren Bobs zu durchstreifen. Auf der PlayStation 4 und Xbox One können befreundete Bobs private Lobbys erstellen oder öffentliche Spiele, zu denen sie dann ihre Freunde einladen können, um mit ihnen zusammen die verrückte Welt zu genießen. Zu den anderen Updates für die Konsolen gehört zusätzlich noch ein Bowling Minigame, neue Optionen zur Individualisierung des eigenen Charakters und eine Menge Fixes an der UI. Und zusätzlich werden ab sofort auch auf den Konsolen vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch und Japanisch unterstützt."