Surviving Mars: Ausblick auf das Curiosity-Update; Interview über Patches, Pläne und Community-Feedback - 4Players.de

Mit dem nächsten Update (Curiosity) für Surviving Mars kommen fünf neue Kuppeltypen in unterschiedlichen geometrischen Formen und das Kommandozentrum ins Spiel. Letzteres bietet Zugriff auf Datensammlungen (Statistiken und Graphen) und erlaubt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Kolonie wie Gebäude, Transport und Kuppeln. Außerdem können die Kolonisten übersichtlich aufgelistet und "Problemfälle" schneller gefunden werden. Neu ist ebenfalls eine Infoleiste am oberen Bildschirmrand, welche die wichtigsten Informationen auf einem Blick anzeigt. Die Entwickler zeigten sich von der "Info Bar" von Waywocket so angetan, dass sie selbst eine eigene Version in ihr Spiel integriert haben. Last but not least werden mehrere Tutorial-Missionen eingebaut, in denen man die ersten Schritte beim Aufbau einer Kolonie auf dem Mars lernt. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Curiosity Patch am 28. Mai auf PC, Mac und Linux und am 12. Juni auf Konsolen erscheinen. Weitere Details findet ihr hier Bei der PDXCON 2018 hatte ich die Gelegenheit mit Gabriel Dobrev (CEO von Haemimont Games) zu sprechen. Informationen über die geplanten Erweiterungen (zwei Erweiterungen und zwei Inhaltspakete), die im Season Pass enthalten sein sollen, wollte er nicht verraten und auch die "elektrischen Störungen", die am Ende des Curiosity-Trailers (siehe unten) zu sehen waren, wollte er nicht kommentieren - vielleicht etwas, was die Stromproduktion lahmlegt.Dobrev verriet jedenfalls, dass sie nach der Veröffentlichung des Hauptspiels am 15. März bewusst keine DLC-Ankündigungen vorgenommen und längere Zeit eingeplant haben, um auf das Feedback der ersten Spieler zu warten. Sie wollten zuhören, Fehler beheben und Anregungen bekommen. Dieses Vorgehen war auch mit Publisher Paradox Interactive abgesprochen. Seither hätten sie einige Kritikpunkte angegangen, darunter das problematische Mikromanagement der Kolonisten bei der Jobwahl und die fehlende Möglichkeit zur Verbindung mehrerer Kuppeln. Fehlende Statistiken und Übersichten sollen nun mit dem Kommandozentrum des Curiosity-Patches nachgeliefert werden - gleiches gilt für ein Tutorial, das nun (endlich) eingebaut wird. Es wirkt vielmehr so, als würde Haemimont Games das Aufbauspiel in Zusammenarbeit mit der Community entwickeln wollen, aber in der Hinsicht stellt sich die Frage, warum nicht der Early-Access-Weg gegangen wurde.Weitere Ideen, zum Beispiel ein Computergegner, der zusammen mit dem Spieler den Mars besiedelt (kompetitiv oder kooperativ), die zusätzliche Besiedlung eines Marsmondes, das Vordringen tiefer unter die Marsoberfläche oder mehr "Katastrophen" zur Stärkung des Survival-Aspektes wie Krankheiten und Co., wollte er nicht kommentieren. Aber sie hätten schon einige Ideen für die Zukunft ...Letztes aktuelles Video: Opportunity Curiosity Updates