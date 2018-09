Surviving Mars: Sagan-Update und Preissenkung - 4Players.de

Für Surviving Mars ist das kostenlose "Sagan-Update" auf PC, PS4 und Xbox One erschienen. Mit dem Update kommen 24 Herausforderungen ins Spiel, die es zu meistern gilt - jeweils mit eigenen Erfolgsparametern (Sponsor, Kommandantenprofil, aktive Spielregeln und Kartenkoordinaten). Im Anschluss an die Herausforderung folgt eine Bewertung der Aufgabe. Bei sämtlichen Mars-Rovern sind zudem die Batterien entfernt worden. Somit ist es nicht mehr nötig, die Fahrzeuge manuell aufzuladen. Diese Mechanik sei keine wirkliche Herausforderung und artete ohnehin nur in Mikromanagement aus, schreiben die Entwickler. Weitere vorgenommene Veränderungen und Anpassungen sind im Change-Log zu finden.Außerdem haben Haemimont Games und Paradox Interactive den Preis für alle Editionen des Aufbauspiels um zehn Euro gesenkt. Die Basis Edition von Surviving Mars kostet nun 29,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Opportunity Curiosity Updates