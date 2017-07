Madden NFL 18: Freies Passen, Spielmodi und Mechanik-Verbesserungen: Die Neuerungen im Trailer - 4Players.de

EA Sports stellt die Neuerungen bei Madden NFL 18 im folgenden Trailer in Kurzform vor. Zu sehen sind u. a. das "freie Passen", die Coach-Personalisierung sowie neue Mechaniken bzw. Verbesserungen (Wide Receiver, Defensive Back, Blocken und Tackling). Außerdem wird es drei Spielmodi geben: Arcade, Simulation und Competitive.Darüber hinaus wird das auf der Frostbite-Engine basierende Football-Spiel noch den Story-Modus "Longshot" bieten: "Drei Jahre hat er sich vom Football abgewandt. Nun nutzt Devin Wade, früherer fünf Sterne High School Quarterback, seine letzte Chance als sein Name beim NFL Draft genannt wird." Madden NFL 18 wird am 25. August 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Whats New