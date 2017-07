Ancestors: Erste Spielszenen aus dem Echtzeit-Strategiespiel der Hatred-Macher - 4Players.de

1C Company und Destructive Creations haben erste Spielszenen ihrer mittelalterlichen Echtzeitstrategie Ancestors veröffentlicht. Sie vermitteln bereits einen Eindruck von den Schlachten und Mechaniken, die man im fertigen Spiel erwarten kann. Wann es erscheinen soll, will man im Rahmen der gamescom bekannt geben, wo man den Titel der Hatred-Macher auch anspielen darf.Neben dem PC soll Ancestors auch auf der Xbox One veröffentlicht werden und daher auch mit einer angepassten Controller-Steuerung gut und flott spielbar sein. Die folgenden Spielszenen stammen von der PC-Version, an dem laut eigenen Angaben mit einem Gamepad gespielt wurde:Letztes aktuelles Video: PC-Spielszenen