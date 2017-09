Ancestors Legacy: Video: Eine Wikinger-Mission aus dem Echtzeit-Strategiespiel der Hatred-Macher - 4Players.de

Eine Einzelspieler-Mission aus dem Echtzeit-Strategiespiel Ancestors Legacy (ehemaliger Titel: Ancestors) kann im folgenden kommentierten Spielszenen-Video betrachtet werden. Destructive Creations (Entwickler, u. a. von Hatred) und 1C Company (Publisher) stellen anhand einer Mission mit den Wikingern das Spiel vor, wobei die taktischen Kampfkniffe, die Stealth-Möglichkeiten und der stärkende Einfluss von Helden hervorgehoben werden. Im Gegensatz zu dieser Mission, in der jede Einheit wichtig ist und sich deswegen eine Stealth-Vorgehensweise anbietet, soll es später auch größere Schlachten inkl. Basisbau und Ressourcen-Verwaltung geben.In Ancestors Legacy führt man sowohl in den Kampagnen für Solisten als auch in Mehrspieler-Gefechten die Wikinger, Germanen, Angelsachsen oder Slawen ins Feld: Der Publisher beschreibt das Spiel als "historisch akkurat" und "von geschichtlichen Ereignissen beeinflusst". Es soll im zweiten Quartal 2018 (April bis Juni) für PC und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Rebuilding Forces