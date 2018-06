Ancestors Legacy: Demo verfügbar und Ausblick in die Zukunft: Neue Kampagnen, Multiplayer-Helden und mehr - 4Players.de

Destructive Creations und 1C Company haben noch große Pläne für Ancestors Legacy . In den nächsten Wochen und Monaten soll das Echtzeit-Strategiespiel mit dedizierten Servern, einem Rankingsystem, einem Zuschauermodus (zum Beispiel für Multiplayer-Turniere), Helden-Einheiten im Mehrspieler-Modus, einer zweiten (kostenlosen) Kampagne für die Slawen, Mod-Unterstützung sowie Party-Play (private Matches) und einer zweiten (kostenlosen) Kampagne für die Deutschen versorgt werden. Auch eine taktische Pausefunktion ist geplant. Danach soll eine kostenpflichtige Erweiterung mit einer neuen Fraktion folgen. Den Anfang hat nun aber die Veröffentlichung der Einzelspieler-Demo bei Steam gemacht.Über die kostenlosen Kampagnen schreiben die Entwickler: "The second Slavic campaign follows the steps of the Mieszko dynasty, specifically Mieszko's son, the first king of Poland after his father united the pagan Slavic tribes. The German campaign, on the other hand, will take players to a different location, as it is based on the history of the Teutonic knights, Christian crusaders originating in the Kingdom of Jerusalem and operating there and in the Baltics."Letztes aktuelles Video: Video-Test