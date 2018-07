Flat Heroes: Minimalistische Plattform-Action startet am 2. August auf PC und Switch - 4Players.de

Nachdem die ursprünglich für Mai vorgesehene Veröffentlichung kurzfristig verschoben wurde, wird Flat Heroes am 2. August auf Steam und Nintendo Switch verfügbar sein. Das haben Deck 13 und Entwickler Parallel Circles bekannt gegeben. Am selben Tag wird für die Konsole außerdem eine Demo erscheinen. Auf Steam, wo Flat Heroes knapp zwei Jahren lang als Early-Access-Titel fertig entwickelt wurde, ist die Demo bereits spielbar.Bis zu vier Spieler kämpfen in dem knackigen Plattformer vor einem Bildschirm mit- oder gegeneinander bzw. gegen vom Spiel gesteuerte Widerstände. Knackige Herausforderungen sowie eine präzise Steuerung zeichnen die minimalistische Action aus.